El Ghazi heeft nieuwe club na rel en tekent voor een seizoen in Championship

heeft een akkoord bereikt met Cardiff City, zo weet De Telegraaf. De aanvaller, die gedurende het afgelopen seizoen werd ontslagen door FSV Mainz 05, kan na zijn medische keuring een contract voor een seizoen tekenen.

El Ghazi werd in november van afgelopen jaar ontslagen door Mainz nadat hij op social media zijn steun had betuigd aan Palestina in het conflict met Israël. De Duitse club was het niet eens met zijn uitspraken en bracht een statement uit waarin het aangaf dat de aanvaller zijn excuses had aangeboden. Dat ontkende hij, waarna Mainz hem op straat zette.

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze maand sprak de Duitse rechtbank uit dat het ontslag van El Ghazi onrechtmatig was. Daarmee heeft de voormalig speler van Ajax en PSV recht op een bedrag van zo’n 1,7 miljoen euro. Daarnaast zou de aanvaller ook al maanden geen salaris hebben ontvangen.

Volgens de regels van de FIFA mag een speler zijn contract laten ontbinden nadat een club drie maanden geen loon heeft uitgekeerd. Daarvoor moet een speler wel eerst een waarschuwing geven. El Ghazi deed dit via een aangetekende brief van zijn advocaat, waardoor hij nu transfervrij naar een nieuwe club mag. De aanvaller hoeft enkel nog gekeurd te worden bij Cardiff, waarna hij naar Wales kan vertrekken.

