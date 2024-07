Arne Slot hoort bemoedigende woorden van landgenoot bij Liverpool

voelt zich prettig onder Arne Slot bij Liverpool. De verdediger kreeg speeltijd in de eerste twee oefenwedstrijden van het nieuwe seizoen; vrijdagnacht deed hij ruim een uur mee tegen Real Betis (1-0 zege). Van den Berg hoopt komend seizoen eindelijk te kunnen doorbreken bij Liverpool. Mocht dat niet realistisch zijn, dan is een vertrek denkbaar. PSV heeft interesse in de 22-jarige Nederlander.

“Ik heb 45 minuten gespeeld in de eerste wedstrijd (0-1 nederlaag tegen Preston North End, red.) en 60 minuten in deze. Ik hoop ook minuten te maken in de komende twee wedstrijden”, blikt Van den Berg vooruit op de oefenduels met Arsenal en Manchester United in de Verenigde Staten. “Voor mij is dit perfect. Ik kan mezelf bewijzen op de trainingen en in de wedstrijden. Ik kan in het ritme komen. Bij een club als deze moet je geduldig zijn. Ik ben hier nu al vijf jaar. Ik ben natuurlijk weggeweest (op huurbasis, red.). Dat waren perfecte stappen voor me. Ik heb ervaring opgedaan en veel gespeeld in de afgelopen drie jaar. Toen ik hier kwam, was ik heel jong. Het was goed om elders ervaring op te doen. "

Van den Berg werd gestald bij Prestorn North End, Schalke 04 en 1. FSV Mainz 05. Inmiddels lonkt PSV naar zijn handtekening, al worden ook Mainz en TSG Hoffenheim met Van den Berg in verband gebracht. “Ik ben nog steeds speler van Liverpool. Ik ben heel gelukkig hier”, zegt Van den Berg op de website van Liverpool. “We zijn bezig aan een goede voorbereiding. We hebben een nieuwe trainer en we staan aan het begin van een nieuw tijdperk. We staan weer fris op het trainingsveld en hebben een nieuwe speelstijl. Ik ben er blij mee.”

“Voor mij gaat het om speeltijd en die krijg ik op dit moment, dus ben ik gelukkig. Het is nog vroeg en je weet nooit wat er kan gebeuren, maar speelminuten zijn voor mij het belangrijkst”, legt hij uit. “Als ik die hier kan krijgen, is er geen betere plek denkbaar. Dit is een van de grootste clubs ter wereld, zo niet de grootste. Het is mijn droom om voor Liverpool te spelen. Spelen is voor mij het allerbelangrijkste, dus we zullen zien er gebeurt.”

