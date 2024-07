'Arne Slot wil Turkse Oranje-plaaggeest naar Liverpool halen'

Liverpool mengt zich volgens Turkse en Engelse media in de strijd om . De 24-jarige buitenspeler maakte op het Europees Kampioenschap in Duitsland indruk in de kwartfinale tegen het Nederlands elftal en beschikt bij zijn huidige club, Galatasaray, nog over een contract tot medio 2027.

Vanaf de rechterflank was de beresterke Yilmaz in de kwartfinale tussen Nederland en Turkije een plaag voor de Oranje-defensie. De buitenspeler heeft zich in Duitsland dan ook in de kijker van verschillende grote clubs in Europa weten te spelen. Zo werd hij in een eerder stadium al gelinkt aan clubs als Arsenal en Brighton & Hove Albion.

Artikel gaat verder onder video

Yilmaz staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Gala, maar beleefde afgelopen seizoen pas zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht. De topclub uit Istanbul nam de buitenspeler destijds over van Ankara Keçiörengücü, dat een doorverkooppercentage van twintig procent zou hebben bedongen. Sedat Tahiroglu, de voorzitter van Yilmaz' vorige werkgever, zou zich laten hebben ontvallen dat Liverpool serieuze belangstelling in de speler heeft. Galatasaray zou een prijskaartje van zo'n 30 miljoen euro om zijn nek hebben gehangen.

Slot trad per 1 juli formeel aan als trainer van Liverpool, waar hij de immens populaire Jürgen Klopp opvolgt. Sindsdien is het wachten op zijn eerste grote aanwinst voor komend seizoen. De club zag al wel een aantal huurlingen terugkeren, waaronder de Nederlander Sepp van den Berg, en nam afscheid van enkele spelers. Verdediger Joël Matip en derde doelman Adrián zijn transfervrij vertrokken, laatstgenoemde heeft inmiddels getekend bij Real Betis. Daarnaast kondigde Thiago Alcántara, die afgelopen seizoen door een blessure al nauwelijks meer in actie kon komen, deze week aan zijn loopbaan te beëindigen.

🚨| Sedat Tahiroglu, the chairman of Ankara Keciorengucu, who are entitled to 20% of the fee for Baris Yilmaz should he leave Galatasaray, has said that Liverpool are interested in the winger.



Galatasaray would sanction a sale of the Turkey international for €30m. [@Aksam] pic.twitter.com/8kvpcjy23z — Anfield Edition (@AnfieldEdition) July 10, 2024

