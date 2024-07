'Atlético Madrid klopt aan in Eindhoven voor PSV-sterkhouder'

Atlético Madrid jaagt op de handtekening van , zo weet transferexpert Fabrizio Romano. De Argentijnse doelman heeft nog een contract voor een seizoen in Eindhoven en zou in Madrid een langdurige verbintenis kunnen tekenen.

Benítez maakte in de zomer van 2022 de overstap van OGC Nice naar PSV. Daar groeide hij uit tot een belangrijke kracht. In 88 duels voor de Eindhovenaren moest hij tot dusver 88 tegentreffers incasseren. In 33 wedstrijden wist hij zijn doel leeg te houden.

Volgens Romano ziet Atlético Madrid in Benítez de ideale nieuwe doelman. Op dit moment zijn er gesprekken gaande om tot een akkoord over een overstap te komen. In Madrid ligt er een contract voor een langere periode klaar voor de Argentijn.

Of PSV nog veel aan de sluitpost kan overhouden, is niet duidelijk. Benítez heeft namelijk nog maar een contract voor een seizoen in het Philips Stadion. Overigens gaf hij in mei nog aan dat hij ook komend seizoen nog in Eindhoven wil spelen. Of die uitspraak ook uit gaat komen, zal nog moeten blijken.

