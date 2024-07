AZ dendert door de voorbereiding en walst flink over degradant Excelsior heen

AZ maakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooralsnog een uitstekende indruk. De Alkmaarders, onder leiding van trainer Maarten Martens, wonnen in hun derde oefenwedstrijd met maar liefst 8-0 van degradant Excelsior. Eerder deze voorbereiding werden AEK Athene (6-0) en FC Nordsjælland (6-1) al op een flinke nederlaag getrakteerd.

Excelsior was voor AZ de laatste tegenstander op het trainingskamp in Epe en de nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen was vroeg op schot. Al na 39 seconden verzorgde aanvaller Ibrahim Sadiq de openingstreffer. Via doelpunten van Myron van Brederode (strafschop), Peer Koopmeiners (vrije trap) en Ernust Poku liep AZ nog voor rust uit naar een comfortabele 4-0 voorsprong.

Na de theepauze ging AZ weer vrolijk verder met waar het gebleven was: doelpunten maken. Poku maakte een klein kwartier na rust zijn tweede doelpunt van de middag, waarna ook invaller Lequincio Zeefuik tweemaal wist te scoren. Het slotakkoord was voor Riechedly Bazoer. Spits Troy Parrott, die kort voor het oefenduel werd gepresenteerd als nieuwe spits van AZ, ontbrak logischerwijs nog in de ploeg van Martens.

🙌 Friendly win in Epe!



⚽️ 1. Sadiq 1-0

⚽️ 7. Van Brederode 2-0

⚽️ 27. Koopmeiners 3-0

⚽️ 37. Poku 4-0

⚽️ 57. Poku 5-0

⚽️ 67. Zeefuik 6-0

⚽️ 81. Zeefuik 7-0

⚽️ 85. Bazoer 8-0#AZ #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/68LNfu5zQY — AZ (@AZAlkmaar) July 13, 2024

