AZ maakt 2 uur voor zeer speciaal oefenduel contractverlenging Koopmeiners bekend

heeft zijn contract bij AZ verlengd, zo maakt de club zaterdagmiddag bekend. Op een dag die sowieso al bijzonder was, vanwege het treffen met broer Teun in de oefenwedstrijd tegen Atalanta, tekende de middenvelder bij tot medio 2028. Zijn vorige contract liep door tot de zomer van 2025.

De 24-jarige Koopmeiners keerde deze zomerperiode terug bij AZ na een seizoen op huurbasis bij Almere City. Hij kwam in elke Eredivisie-wedstrijd van de toenmalige promovendus in actie en kende er een succesvol jaar, waarin hij geprezen werd om zijn spel en intercepties. Tevens schreef hij tien assists achter zijn naam. Nu lonkt een kans bij het eerste elftal van AZ.

Artikel gaat verder onder video

“Bij deze club ben ik groot geworden, dus natuurlijk blijft het bijzonder om hier je contract te verlengen”, zegt een trotse Koopmeiners op de website van AZ. “Mijn verhuurperiodes zijn onwijs leerzaam geweest. Om een ander soort voetbal te spelen bij andere type clubs was goed om te ervaren. Ook om uit je vertrouwde omgeving te zijn, trek je genoeg lessen uit."

De 24-jarige middenvelder heeft vertrouwen in het nieuwe seizoen. "We hebben een goede energie in de spelersgroep. Zelf wil ik graag belangrijk zijn voor de club. Ik ben hier als jochie begonnen en dan is het een droom om in het stadion te spelen en prijzen te winnen.” Het vizier kan nu op de oefenwedstrijd tegen Atalanta, die om 15.00 uur begint in het AFAS Stadion. "Van de oefencampagne is dit voor mij zeker het mooiste affiche. Vandaag sta ik tegenover mijn broer. Dat maakt het extra speciaal”, beaamt Koopmeiners.

