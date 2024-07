‘Barça-doelwit Williams neemt beslissing over komend seizoen’

Nico Williams heeft een beslissing genomen over zijn toekomst, zo weet MARCA. De kersverse Europees kampioen staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain en FC Barcelona, terwijl ook Athletic Bilbao hem graag langer behoudt.

Williams wordt al sinds het begin van het EK in verband gebracht met een overstap naar Barcelona, terwijl ook PSG zich inmiddels gemeld zou hebben voor de vleugelspeler. De aanvaller heeft al een beslissing genomen over zijn toekomst en heeft deze gedeeld met zijn directe omgeving.

Toch is Williams er nog niet klaar voor om zijn keuze wereldkundig te maken, maar heeft hij ervoor gekozen eerst te genieten van zijn vakantie. De verwachting is dan ook dat volgende week duidelijk wordt waar de toekomst van de aanvaller ligt.

Afgelopen winter kon Williams ook al vertrekken uit Bilbao. Destijds was het Aston Villa dat wilde voldoen aan zijn afkoopsom en hem drie keer zo veel salaris bood als hij in Spanje verdiende. Uiteindelijk koos hij ervoor om Athletic Bilbao trouw te blijven in een poging de beker te winnen, waar hij in slaagde. Tijdens het EK maakte de vleugelspeler een enorme indruk, onder meer door de openingstreffer in de finale voor zijn rekening te nemen. Daardoor lijkt een vertrek bij de Baskische club slechts een kwestie van tijd.

