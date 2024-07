Analist BBC voorspelt hoe ver Nederland gaat komen op het EK

Het Nederlands elftal zal minstens de halve finale van het EK bereiken, zo verwacht analist Ashley Williams van de BBC. Ook Alan Shearer verwacht het nodige van de ploeg van Ronald Koeman.

Williams, voormalig international van Wales, krijgt van presentator Gary Lineker de vraag of Oranje heeft laten zien een titelkandidaat te zijn. “Hmm, misschien, ja, ik denk het wel. Ze deden het vandaag erg goed. Ik moet wel zeggen dat Roemenië niet zo sterk was als ik van tevoren had verwacht. Nederland verdedigde niet alleen goed, maar domineerde het middenveld en voorin stonden spelers met goede loopacties.”

“Gakpo is een plaag voor de rechtsback, Simons zocht de ruimtes op… Het was een complete wedstrijd van Nederland”, zegt Williams, die de halve finale zeker haalbare kaart acht voor Oranje. “Je kunt in dit toernooi niets zeker weten, maar ik denk dat ze nu wel vertrouwen hebben. Ik denk dat ze minstens de halve finale zullen halen.” In de kwartfinale zal Oostenrijk of Turkije de tegenstander zijn.

Shearer denkt dat de zege op Roemenië een boost kan betekenen voor het vertrouwen bij Oranje. “We hadden allemaal wat meer van ze verwacht, zeker in de groepsfase. Ze eindigden als derde in de groep. Maar je hebt altijd iets nodig wat vertrouwen en het goede gevoel geeft. Dat zou deze wedstrijd kunnen zijn.”

