Flinke domper voor België in Nations League: 'We zijn teleurgesteld'

België begint op vrijdag 6 september de Nations League met een thuiswedstrijd tegen Israël, maar deze wordt niet in eigen land afgewerkt. De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco moet daarvoor helemaal naar Hongarije, waar het duel achter gesloten deuren in het Nagyerdei stadion in Debrecen wordt gespeeld.

Dat de Nations League-wedstrijd tegen Israël niet in eigen land kan worden gespeeld zorgt voor grote ontzetting bij de Belgische voetbalbond. “Een thuismatch hoort thuis te worden gespeeld, in eigen land”, aldus Piet Vandendriessche, CEO van de KBVB, in een statement. “We zijn dan ook teleurgesteld dat geen enkele stad de Rode Duivels kan ontvangen.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Vandendriessche starten de Belgen dan ook met een grote domper aan de Nations League. “Maar we willen er op sportief vlak wel meteen staan. En voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Italië rekenen we op ons supporterslegioen in het Koning Boudewijnstadion”, aldus de CEO.

Uit veiligheidsoverwegingen wilde geen enkel lokaal bestuur in België het duel met Israël, waarna er besloten is om uit te wijken naar Debrecen in Hongarije. “De KBVB dankt de stad, de club en UEFA voor hun beschikbaarheid en bereidwilligheid. Alle nodige maatregelen om de wedstrijd op een veilige en serene manier te organiseren, zullen worden getroffen”, schrijft de KBVB.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land?'

Johan Derksen vraagt zich af: "Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land, met dit soort beelden?"