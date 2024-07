Beoogde nieuwe eigenaar Vitesse is KNVB zat en dreigt met terugtrekking

Guus Franke is woest op de KNVB. De beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse heeft er geen goed woord voor over dat de licentiecommissie van de voetbalbond nog maanden nodig heeft om hem goed te keuren als aandeelhouder. De Arnhemmers kregen vrijdag opnieuw uitstel om aan de eisen van de licentiecommissie te voldoen, maar Franke dreigt inmiddels met terugtrekking.

Vitesse heeft nu tot 22 juli de tijd om orde op zaken te stellen. Het is echter opnieuw de vraag of dat gaat lukken, zeker nu Franke dreigt met terugtrekking als beoogde nieuwe eigenaar. Volgens de multimiljonair zelf wordt hij door de KNVB in de ‘wachtstand’ gezet, terwijl hij in de tussentijd wel miljoenen euro’s moet investeren in de club. “Wij kunnen en willen hier niet aan voldoen. Alles is notabene getoetst. 1400 pagina’s zijn aangeleverd”, spreekt Franke in gesprek met Omroep Gelderland zijn ongenoegen uit.

Franke stelt de KNVB een ‘keiharde’ deadline. Hij wil dat de licentiecommissie van de nationale voetbalbond binnen een week alsnog instemt met de aandelenoverdracht. Mocht dit niet voor 19 juli gebeuren, dan zou faillissement ‘onafwendbaar’ zijn. De licentiecommissie zegt echter meer tijd nodig te hebben. “Franke zou wel even kunnen wachten als zijn geld zuiver is en hij met Axiom Partners vertrouwd kan worden als betrouwbare partij, zo wordt door verschillende bronnen gesteld tegenover Omroep Gelderland”, zo klinkt het.

Franke is echter pisnijdig. Volgens de zakenman is het niet eerlijk en ‘zelfs gemeen’ wat er nu gebeurt. Er zou zijn gezegd dat er op basis van het verleden nog meer onderzoek moet komen. Voor Franke is het duidelijk: bij Ajax of Feyenoord was het nooit zover gekomen. “De KNVB heeft nota bene zelf de nieuwe Raad van Commissarissen aangesteld. En de nieuwe Stichting en de directie. De mensen uit het verleden zijn allemaal weg. We zijn gewoon twee jaar verder. Het bedrijf Vitesse is schoongemaakt. Waar gaat dit over? Welke krachten spelen hier?”

De beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, is niet bereid te wachten op dit onderzoek. “Wij kunnen er ook niet aan voldoen en ik zal je uitleggen waarom. Ze vragen mij dan indirect het contract met Coley Parry weer open te breken. Ook juridisch niet. En dan komt hij weer terug op het paard terwijl hij van de KNVB juist weg moest”, aldus Franke. De licentiecommissie van de KNVB zette eerder dit jaar een streep door de Amerikaanse overname van Vitesse. Franke en Parry bereikten onlangs een overnameakkoord. Door de ‘positieve ontwikkelingen’ heeft de club opnieuw uitstel gekregen, maar nu is dus de grote vraag of Vitesse op 22 juli überhaupt nog bestaat.

De teksten van Franke leiden tot onbegrip bij Jeroen Kapteijns, die voor De Telegraaf de ontwikkelingen in Arnhem nauwlettend op de voet volgt. “Bizar, dat Guus Franke denkt dat de licentiecommissie het onderzoek naar de overname even in twee weken erdoorheen jast, waar dat bij elke overname minimaal 3 à 4 maanden duurt en bij Parry 10 maanden. Daarmee vraagt hij het licentiesysteem op te blazen, wat dus niet gaat gebeuren“, zo schrijft Kapteijns op X. Mocht Franke dit doorzetten, dan vreest de journalist het ergste. “Dan is het einde oefening voor Vitesse en dat ligt dan niet aan de licentiecommissie of de commissie van beroep, want Vitesse heeft meer dan welke club ook kansen gekregen de afgelopen twee jaar om zaken op te lossen. Voor dit soort chantage buigen ze niet.”

Bizar, dat Guus Franke denkt, dat licentiecommissie het onderzoek naar de overname even in twee weken erdoorheen jast, waar dat bij elke overname minimaal 3 à 4 maanden duurt en bij Parry 10 maanden. Daarmee vraagt hij het licentiesysteem op te blazen, wat dus niet gaat gebeuren. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) July 12, 2024

