Blije Berghuis maakt rentree en moet zich op nieuwe positie richten bij Ajax: ‘Heeft ook mijn voorkeur’

maakte zaterdagmiddag in het met 2-1 gewonnen oefenduel tegen Rangers FC zijn rentree bij Ajax. Het waren voor de 32-jarige middenvelder zijn eerste speelminuten onder de nieuwe trainer Francesco Farioli. Onder de Italiaan zal Berghuis zich op een andere positie moeten gaan richten, namelijk die van aanvallende middenvelder.

“Ik ben blij dat ik weer minuten kan maken en dat ik weer belastbaar ben”, vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. “We hebben daarin gekozen voor de voorzichtige opbouw en ik ben blij met de manier waarop het nu gaat. Dat ik vandaag mijn eerste dertig minuten heb kunnen spelen om vanuit daar op te bouwen naar meer.”

Berghuis maakte zijn rentree op de nummer 10-positie. Farioli ziet in hem namelijk geen buitenspeler. “Het is de manier waarop de trainer wil spelen. Ik heb in het verleden bij Ajax ook wel op het middenveld gespeeld. Het heeft in principe ook mijn voorkeur, al ligt het er ook een beetje aan hoe je speelt. Als je van de buitenspelers diepte vraagt, dan ben ik daar niet de juiste man voor. Hopelijk kan ik vanuit deze positie mijn waarde hebben en de aanvallers aan het werk zetten.”

Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen haalt vervolgens aan dat voormalig bondscoach Louis van Gaal Berghuis niet op het middenveld wilde zien, maar als rechtsbuiten. De verslaggever vraagt zich af of er kansen liggen als tien in het Nederlands elftal. “Dat weet ik niet”, reageert Berghuis. Die zijn ook net klaar, dus daar heb ik nog niet aan gedacht.”

“Ook trainer Louis is daar uiteindelijk op teruggekomen, want op het WK heb ik alle wedstrijden op het middenveld gespeeld”, vervolgt Berghuis, die zich vervolgens weer op Ajax richt. “Maar ik geniet gewoon van de manier waarop we bezig zijn, het onder de knie krijgen van de speelwijze. Er zit veel energie in, wel veel jeugdigheid, maar ik geniet wel van het moment.”

Speelwijze

Ronald de Boer vraagt vervolgens naar de speelwijze van Ajax en wat er veranderd is. “Je wil daar niet te veel over zeggen natuurlijk, maar laten we zeggen dat hij (Farioli, red.) gewoon wil spelen zoals Ajax hoort te spelen", reageert Berghuis. "Kort flitsend spel, verzorgd vanuit achteruit en dan de aanvallers gewoon aan het werk zetten. Hopelijk kan dat mooi gaan klikken en kunnen we de fans in de Arena weer gaan vermaken, want dat verdienen ze.”

