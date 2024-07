Boschker verklaart opmerkelijke carrièreswitch: ‘Ik kwam tot de conclusie: tot hier en niet verder’

Sander Boschker is sinds dit seizoen niet meer keeperstrainer maar materiaalman bij FC Twente. Een opvallende carrièreswitch voor het clubicoon van de Enschedese club, maar met een goede reden. De oud-doelman geeft namelijk te kennen dat hij bijna tegen een burn-out aan zat.

Boschker besloot te stoppen met de opleiding Goalkeepercoach 3, een opleiding die verplicht is voor iedere club die Europees voetbal speelt. Door een punt te zetten achter deze opleiding moest de oud-doelman ook zijn functie als keeperstrainer neerleggen. “Ik ben aan die cursus begonnen omdat ik goed was in mijn vak”, vertelt Boschker in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia.

“Alleen kwam er nog veel meer bij kijken dan alleen maar op het veld staan. Ik ben een perfectionist, alles moet tot in de puntjes verzorgd zijn. Ik heb er slapeloze nachten van gehad of ik bepaalde dingen wel op tijd af zou krijgen. Bovendien stelde ik mezelf de vraag: hoe lang kan ik dit fysiek nog volhouden?”, vervolgt Boschker.

Er was echter meer wat Boschker, die liefst 562 wedstrijden voor FC Twente speelde, dwarszat. “Ik had er ook last van als er tegendoelpunten vielen, bijvoorbeeld uit standaardsituaties, waar ik verantwoordelijk voor was”, erkent hij. “Mensen kwamen afspraken niet na en dan werd er naar mij gekeken.”

Burn-out

Uiteindelijk vroeg Boschker zich af op het hem allemaal nog wel waard was om zichzelf zo te pijnigen. “Ik heb een week lang geen oog dicht gedaan en kwam toen tot de conclusie: tot hier en niet verder. Ik denk ook, dat als ik verder was gegaan met de cursus, ik een burn-out had gehad”, concludeert hij.

Ander mens

De functie van materiaalman voelt voor Boschker niet als een degradatie. Sterker nog: hij is dolgelukkig met zijn nieuwe baan. “Ik kreeg deze week heel veel opmerkingen dat ik anders ben dan vorig jaar. Opgewekter, vrolijker. Dat zegt toch wel genoeg, denk ik. Vanaf het moment dat ik gestopt ben met die cursus ben ik opener naar andere mensen”, aldus een genietende Boschker. “Dit werk wil ik tot mijn pensioen wel doen.”

