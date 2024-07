Brian Priske deelt gigantisch compliment uit aan Feyenoord: 'Het beste wat ik heb meegemaakt'

Brian Priske heeft zich ontzettend lovend uitgelaten over Feyenoord. De Rotterdammers kwamen in hun zoektocht naar een opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot uit bij de Deense oefenmeester. Priske, die in het verleden werkzaam was bij onder meer Antwerp FC en Sparta Praag, hoefde niet lang na te denken toen Feyenoord bij hem aanklopte. De opvolger van Slot prijst zijn nieuwe werkgever vooral om de werkwijze gedurende het ‘sollicitatieproces’.

Het was een paar weken voor het einde van het afgelopen seizoen al niet meer de vraag of Slot zou gaan vertrekken bij Feyenoord, maar wanneer de club het afscheid van de succestrainer wereldkundig zou gaan maken. Slot begon in de zomer van 2021 aan zijn uitdaging in De Kuip en beleefde er uiteindelijk een zeer succesvolle periode. Hij loodste Feyenoord tijdens zijn eerste seizoen meteen naar de finale van de UEFA Conference League, een jaar later naar de landstitel en won dit jaar de KNVB Beker. Feyenoord stond dan ook voor de zware uitdaging een geschikte opvolger te vinden.

In die zoektocht kwam het dus uit bij Priske. Hoe is dat zo gekomen? “In eerste instantie door de resultaten die we hebben behaald bij Sparta in Tsjechië. Uiteindelijk draait het om resultaten”, vertelt de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord in gesprek met ESPN-analist én landgenoot Kenneth Perez. “We hebben zonder twijfel twee jaar heel goed gepresteerd. Voordat wij kwamen, was de club al lang geen kampioen geweest. We hebben grote stappen gezet. Toen we voor het eerst kampioen werden, hadden we ook wat geluk. We hadden een fantastische teamspirit in de ploeg. Een fantastische sfeer. In het tweede jaar domineerden we. Het is gebaseerd op die resultaten en mijn geschiedenis bij Antwerp en FC Midtjylland heeft ook meegespeeld”, zo klinkt het.

Priske wil graag benadrukken dat hij gedurende zijn trainersloopbaan al meerdere keren van baan is gewisseld. “Ik heb ervaring met het sollicitatieproces”, zegt de Deen, die erg te spreken is over de manier waarop Feyenoord te werk ging en hem benaderde. “Hier bij Feyenoord ging het er duidelijk het meest professioneel aan toe. De analyse van mij als trainer en mijn achtergrond. Ik werd beoordeeld op wedstrijden. Niet alleen op de resultaten, maar op verschillende basiselementen. Dingen als expected goals en dominantie in de wedstrijden. Het vermogen om situaties in de wedstrijd om te draaien. Game management in zijn geheel. Dit proces is het beste wat ik heb meegemaakt. De voorbereiding die ik zo belangrijk vind voor een club als ze een nieuwe trainer aanneemt. Toch iemand die op veel gebieden een belangrijk figuur is”, zo weet Priske.

