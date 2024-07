Brian Priske komt na dramatische avond met positief nieuws voor Feyenoord-fans

Brian Priske heeft na afloop van de ruime oefennederlaag van Feyenoord tegen Benfica (5-0) een update gegeven over verschillende geblesseerde spelers. De Rotterdammers moesten het tegen Benfica stellen zonder liefst zeven spelers.

Feyenoord moest het zondag in Lissabon stellen zonder liefst zeven selectiespelers. Gijs Smal, Julián Carranza, Quinten Timber, Calvin Stengs, Chris-Kévin Nadje, Jeyland Mitchell en Gernot Trauner namen allen geen deel aan het oefenduel in verband met fitheid. Na afloop van de nederlaag sprak Priske zich uit over een drietal van hen.

“Ik verwacht sowieso dat Calvin Stengs straks terug is”, laat Priske zich optekenen door Feyenoord ONE. De middenvelder raakte geblesseerd tijdens het trainingskamp in het Oostenrijkse Saalfelden. “Julián Carranza en Gijs Smal stonden deze week ook weer op het veld, maar dat is nog afwachten. Dat zal misschien tien dagen tot twee weken duren.”

“Iedereen doet zijn best om de spelers klaar te maken”, vervolgt de oefenmeester. “Zeker als je als trainer nieuw bent, heb je het liefst dat iedereen op het veld staat, zodat je betere keuzes kan maken. Maar op dit moment kampen we met een aantal blessures, dat is nu eenmaal zo. En dan zijn er nog een aantal spelers die pas net terug zijn van het EK.”

