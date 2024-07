Broer van Oranje-international voegt 12e (!) profclub toe aan bizarre voetballoopbaan

mag zich officieel speler van FC Den Bosch noemen, zo maken de Brabanders dinsdagmiddag bekend op de officiële kanalen. De oudere broer van Oranje-international was de afgelopen drie weken op proef en heeft de technische staf van David Nascimento weten te overtuigen.

Gravenberch tekent een contract voor één seizoen in Den Bosch, met nog een optie voor nóg een seizoen. De dertigjarige spits begon drie weken geleden aan zijn stage in De Vliert en maakte veel indruk. De aanvaller was trefzeker in oefenduels tegen RKC Waalwijk, AFC en SC Cambuur.

De broer van Liverpool-speler Ryan Gravenberch heeft al een behoorlijk rijtje clubs op zijn cv staan. Bij FC Den Bosch begint de puntspeler aan zijn twaalfde avontuur. Danzell Gravenberch maakte zijn debuut bij Jong Ajax, waarna hij verhuurd werd aan NEC. Na een Roemeens avontuur bij Cluj keerde de spits terug in Nederland bij FC Dordrecht. Vervolgens was Gravenberch actief bij Reading, KSV Roeselare en TOP Oss, om daarna terug te keren bij Dordt. Na 2020 speelde de spits voor Sparta, De Graafschap, Karmiotissa en Telstar.

