Chris Woerts ziet statement Ahmed Marcouch en komt met felle tegenreactie

De oproep van de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch aan de KNVB om Vitesse te helpen met het behouden van de licentie is in het verkeerdere keelgat geschoten bij sportmarkteer Chris Woerts. Hij vindt dat de KNVB zich niet onder druk moet laten zetten door Marcouch.

De burgemeester van Arnhem schreef onlangs een brief aan de voetbalbond, waarin hij vroeg om coulance bij de KNVB: “We staan aan de rand van de afgrond. Als we daar in vallen dan is het allemaal voorbij. Als we er met elkaar overheen stappen, als we de licentie krijgen om komend seizoen weer mee te doen, dan bouwen we de club weer op. Nuchter en dichtbij. Correct en sluitend. Vitesse is bijna thuis. Voor de eerstvolgende meters is uw welwillende medewerking onmisbaar. Arnhem hoopt op u", schreef Marcouch.

Woerts heeft via sociale media gereageerd op de brief die Marcouch heeft geschreven aan de KNVB. De sportmarketeer, die de situatie van Vitesse vaak uitlegt in het programma Vandaag Inside, noemt Marcouch op X onder meer een opportunist: "Waarom coulance? Vitesse moet gewoon net als iedere club de procedure volgen. Waarom een uitzondering? KNVB, laat je nooit onder druk laten zetten door opportunisten die zelf niets financieel bijdragen", sluit Woerts af.

Aanleiding voor de brief van Marcouch was dat Vitesse vrijdag opnieuw uitstel heeft gekregen in een poging ook volgend seizoen over een proflicentie te beschikken. De licentiecommissie nam deze vorige maand af, maar de Arnhemmers zijn in beroep gegaan tegen dit besluit. De beroepscommissie van de KNVB besloot uitstel te geven vanwege ‘de positieve ontwikkelingen binnen de club in de afgelopen periode’. Een nieuw besluit moet nu voor 22 juli worden genomen.