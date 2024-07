Arnhemse burgemeester Marcouch komt met dringende oproep aan KNVB

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft in een brief aan de KNVB oproep gedaan om Vitesse te helpen met het behouden van de licentie. De noodlijdende club kreeg vrijdag opnieuw uitstel in een poging de proflicentie ook volgend seizoen te behouden.

“We staan aan de rand van de afgrond”, schrijft Marcouch in een brief aan de KNVB. “Als we daar in vallen dan is het allemaal voorbij. Als we er met elkaar overheen stappen, als we de licentie krijgen om komend seizoen weer mee te doen, dan bouwen we de club weer op. Nuchter en dichtbij. Correct en sluitend. Vitesse is bijna thuis. Voor de eerstvolgende meters is uw welwillende medewerking onmisbaar. Arnhem hoopt op u.”

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen vrijdag kreeg Vitesse opnieuw uitstel in een poging ook volgend seizoen over een proflicentie te beschikken. De licentiecommissie nam deze vorige maand af, maar de Arnhemmers zijn in beroep gegaan tegen dit besluit. De beroepscommissie van de KNVB besloot uitstel te geven vanwege ‘de positieve ontwikkelingen binnen de club in de afgelopen periode’. Een nieuw besluit moet nu voor 22 juli worden genomen.

Deze ‘positieve ontwikkelingen’ volgens de commissie zijn de komst van Guus Franke als nieuwe beoogde eigenaar. Hij moet de oplossing vormen om de schuld tegen te gaan en de begroting voor komend seizoen rond te krijgen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten opnieuw kritisch op grootste zondebok van 2022: 'Hij heeft zich niet ontwikkeld'

Marco van Basten toont zich nog altijd kritisch op Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal.