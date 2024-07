Christian Chivu bevestigt toenadering van Ajax en verklaart waarom terugkeer afketste

Christian Chivu heeft met technisch directeur Alex Kroes gesproken over een rol in de nieuwe technische staf van Ajax, erkent hij in gesprek met Voetbal International. De oud-Ajacied wilde echter liever op eigen benen staan, waarna Ajax koos voor Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos als assistenten van Francesco Farioli.

“Ik heb daarover met Alex Kroes gesproken en ik voelde me gevleid dat Ajax mij benaderde", vertelt Chivu. “Ik heb er goed over nagedacht, maar ik wil toch liever als hoofdtrainer een volgende stap in mijn trainerscarrière maken. Ik wacht rustig af wat er op mijn pad komt", vervolgt Chivu, die de afgelopen zeven jaar trainer was van de Onder 19 van Inter en onlangs zijn vertrek bekendmaakte bij de Nerazzurri.

Of Chivu ooit hoofdtrainer wil worden bij Ajax? “Dat zou heel mooi zijn, maar dat moet de toekomst uitwijzen. Ik blijf Ajax altijd volgen en wens de nieuwe trainer veel succes. Ik hoop dat de mensen weer trots kunnen worden op Ajax. Hoe lang het gaat duren weet ik niet, maar Ajax wordt na een van de donkerste periodes in de clubgeschiedenis vast weer Ajax.”

Daar heeft Chivu in ieder geval alle vertrouwen in. “Kijkend naar de geschiedenis heeft Ajax vaker periodes gehad waarin ze struggles hadden. Uiteindelijk kwamen ze er altijd bovenop. Ik denk dat er weer verstandige, capabele mensen op belangrijke posities bij Ajax zijn gekomen”, besluit hij.

Chivu speelde tussen 1999 en 2003 voor Ajax en groeide in de hoofdstad uit tot aanvoerder. In die rol wist hij met Ajax drie prijzen te pakken: de landstitel en de KNVB Beker in het seizoen 2001-2002 en de Johan Cruijff Schaal in het seizoen 2002-2003.

