Vandaag Inside Oranje ontvangt bijzonder compliment: 'Dat is heel knap van die mannen'

De populariteit van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp stijgt tot grote hoogte. Volgens Tina Nijkamp scoren de heren met hun programma Vandaag Inside Oranje tijdens het huidige Europees Kampioenschap nog véél beter dan drie jaar geleden gedurende EURO 2020 met De Oranjezomer.

“Ik heb wel even gekeken naar hoe het gaat met de kijkcijfers van Vandaag Inside Oranje ten opzichte van dezelfde soort situatie, namelijk het EK in 2021”, begint Nijkamp in haar podcast Tina’s TV Update, waarin ze de laatste ontwikkelingen op de landelijke televisie bespreekt. Hoewel het Nederlands elftal tot op heden een allesbehalve overtuigend eindtoernooi speelt, trekt ze een duidelijke conclusie. “Dan zie je dus dat Vandaag Inside Oranje veel beter scoort dan toen De Oranjezomer. Ze hadden toen wel twee uitzendingen per dag, nu maar één. Maar toen scoorde het vaak rond de 500.000-600.000 kijkers”, zo klinkt het.

Het aantal kijkers ligt nu véél hoger, aldus Nijkamp. De Oranjezomer had in 2021 met 940.000 kijkers één uitschieter, maar nu scoren Genee, Van der Gijp en Derksen met hun Vandaag Inside Oranje ‘eigenlijk bijna altijd’ boven de 700.000-800.000 kijkers. “Eén uitschietertje naar beneden, dan is het 596.000 kijkers. Maar vooralsnog scoort het veel beter dan De Oranjezomer. Je ziet ook hoe veel populairder die mannen dus nog zijn geworden ten opzichte van toen”, zegt Nijkamp. Een knappe prestatie, vindt de mediapersoonlijkheid. Niet in de laatste plaats omdat Vandaag Inside Oranje met Studio Fußball een geduchte concurrent heeft.

Want hoewel er tijdens dit EK al meermaals veel kritiek was op het programma van NOS, scoort het de laatste tijd goede kijkcijfers. Nijkamp ziet Vandaag Inside Oranje het wat kijkcijfers betreft soms ook ‘verliezen’ van Studio Fußball, maar dat doet volgens haar niets af aan het puike werk dat Genee, Derksen en Van der Gijp leveren. “Het is heel knap van die mannen dat ze nog meer scoren terwijl ze de rechten natuurlijk niet hebben van het EK. Ze zijn dus nog veel populairder geworden dan drie jaar geleden en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze van maandag tot en met vrijdag uitzenden in plaats van twee keer per week”, aldus Nijkamp. Vandaag Inside Oranje is ook op zaterdag en zondag te zien op SBS6.

