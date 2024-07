Contractduur ‘stuntaanwinst’ Jeyland Mitchell bij Feyenoord bekend

gaat een contract voor vijf seizoenen tekenen bij Feyenoord, zo weet Voetbal International. Woensdagavond kwam al naar buiten dat de jonge centrale verdediger de overstap maakt naar De Kuip.

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese laat aan VI weten dat de komst van de negentienjarige Mitchell een stunt is. Er zouden namelijk flink wat Europese topclubs achter de jongeling aan hebben gezeten. Dat heeft mede te maken met de fysieke capaciteiten van de verdediger.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is Mitchell in Rotterdam aangekomen. Daar zullen de laatste details worden besproken, waarna de Costa Ricaan de zesde aanwinst van de zomer. Eerder werden Anis Hadj-Moussa, Gijs Smal, Chris-Kévin Nadje, Devin Haen en Julián Carranza vastgelegd.

Mitchell was de afgelopen weken met zijn land actief op de Copa América. In een groep met Paraguay, Colombia en Brazilië eindigde het land uit Midden-Amerika op vier punten, wat uitschakeling in de groepsfase betekende. Mitchell stond alle duels in de basis.

