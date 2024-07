Contractduur Driouech bekend, spoedige deal verwacht

heeft van Excelsior toestemming gekregen met PSV te praten, zo weet journalist Mounir Boualin. De Eindhovenaren hebben de buitenspeler al langer in het vizier, maar de transfer lijkt nu eindelijk rond te komen.

Volgens Boualin heeft Excelsior aan Driouech verteld dat hij mag onderhandelen met PSV over een transfer. Hierdoor ligt de bal nu bij de Eindhovenaren en de aanvaller zelf. Mocht de landskampioen eruit komen met Driouech, die zelf dolgraag naar PSV wil, is het aannemelijk dat de transfer er gaat komen.

Artikel gaat verder onder video

Het feit dat PSV en Driouech toestemming hebben om te onderhandelen, betekent dat de kans zeer aannemelijk is dat de Eindhovenaren en Excelsior elkaar hebben genaderd voor de transfersom van de Marokkaan. Lang leek het erop dat de clubs er niet uit zouden komen, aangezien de Rotterdammers meer verlangden dan de twee miljoen euro die PSV had geboden. Volgens clubwatcher Rik Elfrink betaalt PSV een bedrag van bijna 3,5 miljoen euro voor de aanvaller.

Wanneer de transfer van Driouech is afgerond, zal PSV meerdere concurrenten aftroeven. Zo hebben onder meer Sporting Portugal, Royal Antwerp FC, Red Bull Salzburg, RC Lens en Rangers FC deze zomer interesse getoond in de vleugelspeler, die afgelopen seizoen in 33 duels in alle competities tot acht doelpunten en acht assists kwam.

#Excelsior heeft #Driouech de toestemming gegeven om met #PSV te gaan praten. Het is nu aan #Driouech en #PSV om er uit te gaan komen. Daardoor lijkt het ook waarschijnlijk dat de Eindhovenaren en Excelsior dichterbij een akkoord zijn gekomen over de transfersom. 📰⚽️ — Mounir Boualin (@MounirBoualin) July 4, 2024 PSV is volgens Rotterdamse bronnen bijna rond met Excelsior over Driouech. Transfersom gaat richting 3,5 miljoen. Zo meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 4, 2024

Update: Contractduur Driouech bekend

Volgens De Telegraaf heeft PSV Driouech een contract voor vijf seizoenen aangeboden. De verwachting is dat hij dit spoedig accepteert en vervolgens zal aansluiten bij de voorbereiding van de Eindhovenaren. Excelsior ontvangt zoals gemeld een bedrag van 3,5 miljoen euro voor hem, wat door middel van bonussen nog kan oplopen tot meer dan vier miljoen euro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sergio Ramos zorgde na wedstrijd tegen PSV voor prachtig moment in kleedkamer

Óliver Torres doet een boekje open over ploeggenoot Sergio Ramos en diens gedrag na een nederlaag tegen PSV.