Ongelooflijk: KNVB verwacht gigantisch veel Nederlanders in Dortmund

Het Nederlands elftal speelt komende woensdag de halve finale tegen Engeland op het Europees Kampioenschap in Duitsland en ongeacht de uitkomst belooft het een groot Oranjefeest te worden. De KNVB verwacht dat minstens 75.000 Nederlanders de formatie van bondscoach Ronald Koeman achterna zullen reizen naar Dortmund. Dat schrijft het Algemeen Dagblad althans.

Waar Koeman en zijn manschappen vooralsnog enkel in de achtste finalewedstrijd tegen Roemenië écht konden overtuigen, doen de Oranjefans dat al vanaf de start van het EK. In Hamburg, Leipzig en Berlijn, de steden waar het Nederlands elftal zijn groepswedstrijden afwerkte, maakten de Nederlanders er telkens een groot feest van. Die festiviteiten kregen een vervolg in München, waar Oranje afrekende met Roemenië, en de afgelopen dagen voor een tweede keer in Berlijn. Hoewel het Olympiastadion zaterdagavond vooral gevuld was met Turken, waren het de Nederlanders die uiteindelijk reden hadden voor een feestje.

Artikel gaat verder onder video

De formatie van Koeman boekte een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Turkije en verzekerde zich zodoende van een ticket voor de halve finales. Daarin wacht woensdag in Dortmund de ontmoeting met Engeland. Het belooft nu al een groot Oranjefeest te worden. “Supporters van het Nederlands elftal komen massaal naar Dortmund voor de halve finale van woensdagavond tegen Engeland op het EK. De KNVB rekent, na overleg met de lokale autoriteiten, op 75.000 tot 80.000 Nederlanders die naar de stad afreizen”, zo klinkt het. De voetbalbond heeft 8.000 kaarten voor de halve finale. “Deze worden verdeeld onder trouwe clubcardhouders van de nationale voetbalbond. De UEFA heeft ook 1500 tickets aan Nederlandse fans verkocht.”

De KNVB is momenteel met autoriteiten in Dortmund in overleg over een Oranje Fanzone. Daar zouden Nederlandse artiesten in de aanloop naar de halve finale tegen Engeland dan kunnen optreden. De KNVB hoopt eveneens voor elkaar te krijgen dat de fans gezamenlijk naar het Signal Iduna Park kunnen lopen. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

