De Telegraaf: Twee Saudische clubs melden zich concreet bij Ajax

Twee clubs uit Saudi-Arabië hebben zich concreet gemeld voor , zo weet De Telegraaf zaterdagmiddag te melden. Mike Verweij weet dat twee niet nader bekende clubs uit het Midden-Oosten contact hebben gehad met de zaakwaarnemer (Nathan van Kooperen) van Bergwijn en dat Francesco Farioli zich kan vinden in een mogelijke transfer.

De aanvaller van Ajax voerde afgelopen vrijdag een gesprek met trainer Farioli, die de 26-jarige vleugelspeler graag ziet blijven. De Italiaan ‘begrijpt ook als Bergwijn een nieuwe stap wil zetten’, zo omschrijft De Telegraaf. “Volgens bronnen binnen Ajax heeft Farioli grote plannen met Bergwijn. De Italiaan beseft echter ook dat de voormalig speler van PSV en Tottenham Hotspur samen met Brian Brobbey, Jorrel Hato en Kenneth Taylor een van de weinige spelers is die een grote transferwaarde vertegenwoordigt”, valt er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Bergwijn moet een bedrag tussen de 25 en dertig miljoen euro opleveren. Voor de clubs uit Saudi-Arabië is dit geen probleem. “Ook de salariseisen van Bergwijn kunnen eenvoudig worden ingewilligd, maar de speler moet beslissen of hij de tijd nu al rijp vindt (op 26-jarige leeftijd) naar het Midden-Oosten te gaan”, schrijft De Telegraaf.

Bergwijn is niet alleen in beeld in Saudi-Arabië, maar ook in Europa. Olympique Marseille en West Ham United zouden eveneens hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Bij eerstgenoemde club lijkt de transfersom echter een obstakel te vormen. Een deal met West Ham lijkt reëler, de Engelse club was afgelopen winter al concreet voor de international van Oranje.

De aanvaller krijgt op zijn vakantie, in Zuid-Frankrijk, de tijd om na te denken over zijn toekomst. Zaakwaarnemer Van Kooperen bevestigt dat er contact is geweest tussen Farioli en Bergwijn. “Ik kan wel bevestigen dat hij een goed gesprek met de trainer heeft gehad en dat hij dat op vakantie nu goed op zich laat inwerken”, zegt de spelersmakelaar.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot transfernieuws zorgt voor woede bij Ajax-fans

Enkele fans van Ajax op X vinden dat de clubleiding een grote blunder heeft begaan.