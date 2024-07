Derksen en Van der Gijp vrezen voor uitlekken kleedkamergeheimen Vandaag Inside

Marco Louwerens gaat een theatervoorstelling houden waarin hij onder meer vertelt over zijn ervaringen bij Vandaag Inside. Louwerens werkte jarenlang als zenderdirecteur van RTL 7 en directeur televisie bij Talpa, waardoor hij nauw samenwerkte met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Derksen en Van der Gijp vrezen dan ook dat de kleedkamergeheimen openbaar worden. “Hoor ik nu goed dat Marco de schouwburgen in gaat als directeurtje en gaat vertellen wat hij met ons meegemaakt heeft?”, vraagt Derksen in de uitzending van Vandaag Inside Oranje van maandagavond. Van der Gijp reageert lachend: “Dan kan hij wel een paar dagen vullen daar.”

Artikel gaat verder onder video

Genee maakt zich minder zorgen. “Het gaat vooral om hoe hij ons in het gareel heeft gehouden, denk ik.” Derksen antwoordt: “Ik ga wel een keer luisteren. En ik grijp in, hè.” Televisiekenner Tina Nijkamp spreekt van 'leuk nieuws' voor Louwerens. "Dit had ik niet aan zien komen. Opmerkelijk wel. Hoe dan ook: VI blijkt voor de zender, de mannen zelf én voor directeurtje een mooi verdienmodel.”

Video: René van der Gijp onder de indruk: 'Hij is een sieraad voor de sport!'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land?'

Johan Derksen vraagt zich af: "Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land, met dit soort beelden?"