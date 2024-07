Derksen teleurgesteld in karakterverandering bondscoach: 'Koeman is Koeman niet meer'

Johan Derksen merkt tijdens Vandaag Inside Oranje op dat Ronald Koeman flink is veranderd sinds zijn jongere jaren. De Snor heeft zich eveneens gestoord aan de vraag voor meer respect richting Koeman en zijn selectie.

René van der Gijp laat bij het praatprogramma weten dat hij denkt dat Koeman zich te veel laat leiden door zijn band met de spelers, waardoor hij blijft vasthouden aan enkele voetballers. "Bij Manchester City heb je bijvoorbeeld Kyle Walker, die vijftien wedstrijden op rij in de competitie speelt en dan in de Champions League op de bank wordt gezet. Guardiola legde het uit: hij had hem daar niet nodig. De tegenpartij zou niet met een linksbuiten spelen, dus zette hij liever iemand neer die beter aan de bal was. Dat is een goeie coach, net als Cruijff. Maar Koeman en Deschamps en Southgate zijn niet dat soort coaches."

Eerder op maandag liet Koeman in een interview weten dat hij vaak wat respect mist. "Ik vind het echt storend van Koeman, dat hij nou weer de kaart respect trekt. De spelers en hij zouden met meer respect behandeld moeten worden. Koeman is Koeman niet meer. Dat is een hele saaie, introverte brombeer geworden, die geen verrassende beslissingen neemt."

Van der Gijp is het daarmee eens en vindt dat we gewoon kritiek mogen blijven uiten. "Hij speelt als een drol met dit Oranje, dan kunnen we moeilijk zeggen dat hij lekker tikt. Bergwijn raakt helemaal geen knikker de eerste helft, helemaal niks en ook onze vriend Xavi, geen knikker geraakt. Dan moet je dat toch gewoon zeggen?" Derksen vervolgens: "Dan komt altijd dat beladen woord 'respect'. Alsof we die kornuiten moeten aanbidden."

