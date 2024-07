Driessen sluit basisplaats twee Oranje-uitblinkers tegen Engeland uit: 'Dat soort keuzes maakt Koeman niet'

Valentijn Driessen weet het zeker: bondscoach Ronald Koeman zal woensdag in de halve finale van het EK geen basisplaatsen in het Nederlands elftal inruimen voor en . Het duo viel in de kwartfinale tegen Turkije zeer verdienstelijk in, maar zal tegen Engeland opnieuw genoegen moeten nemen met een plek op de reservebank.

Weghorst werd tegen Turkije in de rust, bij een 0-1 achterstand, ingebracht als vervanger van de teleurstellende Steven Bergwijn. De spits toonde zich andermaal belangrijk: "Hij leidt af, is vervelend voor de tegenstander en wint zijn kopduels. Voor Turkije werd het plots veel moeilijker toen hij erin kwam, hij had echt invloed op de wedstrijd", merkte FCUpdate-analist Foppe de Haan - die de spits beloonde met een 7 - op. Van de Ven kwam ruim een kwartier voor het einde in het veld voor Nathan Aké en viel vooral op door vlak voor tijd een enorme kans van Zeki Çelik, die kon inschieten terwijl doelman Bart Verbruggen al geklopt was - onschadelijk te maken.

Her en der klonken dan ook stemmen om zowel Weghorst als Van de Ven tegen Engeland vanaf de aftrap de voorkeur te geven. Driessen sluit echter uit dat Koeman daar gehoor aan zal geven: "Hij zal morgen niet met hen starten, dat soort keuzes maakt hij niet", zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off.

Mike Verweij denkt persoonlijk dat Van de Ven een betere optie zou zijn tegen de Engelsen dan Aké, maar zegt ook vertrouwen te hebben in het oordeel van Koeman. Driessen begrijpt het ook wel: "Ik hoor iedere keer dat Bukayo Saka zo snel is, 'dus we moeten daar een snelle man op zetten'. Maar Saka heeft Aké volgens mij nog nooit weggespeeld in Engeland. Je kan nog zo snel zijn, maar dat zegt natuurlijk niet alles. Positionering, ervaring, het lezen van situaties. Ik denk dat Aké daar veel verder in is dan Van de Ven. Bovendien: Weghorst en Van de Ven hebben zich bewezen als finishers, zoals dat sinds dit toernooi heet. Waarom zou je dat uit handen geven?", besluit Driessen.

