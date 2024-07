Derksen vreesde het ergste: ‘Dan was heel Nederland in opstand gekomen’

Johan Derksen denkt dat heel Nederland in opstand was gekomen als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Turkije niet winnend af had gesloten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman wist een 0-1 achterstand om te buigen in een 2-1 voorsprong, waarna Turkije diverse kansen kreeg op een gelijkmaker.

Ook Dick Advocaat zag dat de Turken diverse malen dicht bij de 2-2 waren, maar dat er telkens reddend opgetreden kon worden aan Nederlandse zijde. “Ook zij kunnen een goal maken hè”, beseft de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal bij Vandaag Inside Oranje. “Ja, ook niet gelukkig. Dat scheelt”, reageert presentator Wilfred Genee.

Volgens Derksen is het maar goed ook dat de Turken de gelijkmaker niet wisten te maken. “Als zij gelijkgemaakt hadden, dat was echt een afgang geweest voor Nederland”, is hij eerlijk. “Ik denk dat heel Nederland in opstand was gekomen als we die wedstrijd niet gewonnen hadden.”

De analist had verwacht dat Nederland het makkelijker zou hebben tegen Turkije en beseft dat er veel kritiek was gekomen op zowel het Nederlands elftal als de bondscoach. “Dan krijg je weer heel veel kritiek, dan is het allemaal weer niks. Engelse toestanden.”

