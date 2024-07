‘Ramaj verrast en kiest niet voor interlandcarrière bij Duitsland’

gaat mogelijk voor een interlandcarrière bij Kosovo kiezen. De doelman van Ajax werd geboren en groeide op in Duitsland, maar zijn Albanese ouders zijn van Kosovaarse afkomst, waardoor hij ook voor die landen mag kiezen.

Agim Ademi, voorzitter van de Kosovaarse voetbalbond, geeft in gesprek met ATV aan dat hij er rekening mee houdt dat Ramaj zich binnenkort zal melden bij de nationale ploeg van Kosovo. “We hebben eerder contact met hem gehad”, geeft hij aan. “Helaas raakte hij geblesseerd. Maar we hebben contact met hem en we zijn erg geïnteresseerd in Diant en ik hoop hem binnenkort in ons team te zien.”

In januari van dit jaar gaf Ramaj aan nog geen beslissing te hebben genomen. “Ik moet een keuze maken, maar wil dat niet te snel doen”, vertelde hij destijds aan Het Parool. “Kosovo en Albanië hebben me al benaderd. Ik heb gezegd dat ik tijd nodig heb, ook omdat ik hoop en wacht op Duitsland.”

De Duitsers hebben met Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen en Kevin Trapp flinke concurrentie voor de Ajax-doelman, maar al die keepers zijn al ouder dan dertig. “Misschien wacht ik ­tevergeefs. Aan de andere kant wil je niet later ontdekken dat je keeper van Duitsland had kunnen zijn. Mijn hart klopt voor beide kanten: Albanië en ­Kosovo zie ik als mijn vaderland, maar ik ben geboren en opgegroeid in Duitsland. Dat is absoluut niet makkelijk”, vertelde hij.

