Dit is wanneer de zomerse transfermarkt van 2024 eindigt

De transfermarkt is alweer een tijdje bezig en het transfergeweld is in volle gang. Toch staat ook de start van de Eredivisie weer voor de deur, dus vragen velen zich af wanneer de transferperiode weer voorbij is. In dit artikel zetten we de einddata van de transferperiodes in verschillende grote competities op een rij.

Wanneer sluit de transferperiode in Nederland?

Nederlandse clubs kunnen sinds 17 juni officieel spelers kopen. Daar hebben ze vervolgens tweeënhalve maand de tijd voor. Op 2 september om 23.59 uur sluit de Nederlandse transfermarkt, waarna geen spelers meer kunnen worden aangetrokken?

Wanneer sluiten de transferperiodes in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk?

Waar Nederlandse clubs tot en met begin september de tijd hebben om spelers aan te trekken, geldt dit niet voor alle landen zo. In de vijf grootste competities van Europa sluit de transfermarkt namelijk al op 30 augustus om 23.59 uur. Het voordeel hiervan is dat Nederlandse club na dit moment nog tijd hebben om vervangers aan te trekken voor de spelers die op het laatste moment zijn verkocht.

In andere Europese landen blijft de transfermarkt wel langer open dan in Nederland. Onder meer clubs uit België, Oostenrijk en Turkije hebben enkele dagen tot bijna twee weken langer de tijd om nieuwe spelers vast te leggen. Die kunnen ze ook uit competities halen waar de transfermarkt al gesloten is, waaronder Nederland. Mocht een club in die periode een speler verkopen, kan er geen vervanger worden aangetrokken.