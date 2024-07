Domper voor Feyenoord: transfer van 10 miljoen euro voor 70 procent rechten

Feyenoord lijkt definitief naast de komst van Luciano Rodríguez te grijpen. Transferspecialist Fabrizio Romano meldt dinsdagavond dat de 21-jarige aanvaller van Liverpool Montevideo zijn loopbaan voortzet bij het Braziliaanse Bahia.

Directeur Dennis te Kloese van Feyenoord zei begin dit kalenderjaar tegen Voetbal International dat de komst van Rodríguez 'redelijk dichtbij is', maar dat er veel concurrentie is. Dat is nu gebleken, want de rechtervleugelspits gaat Liverpool Montevideo verruilen voor Bahia.

Artikel gaat verder onder video

Bahia is de huidige nummer zes van de Braziliaanse competitie en maakt deel uit van de City Football Group, waartoe ook onder andere Manchester City behoort. Volgens Romano is de deal reeds beklonken en betaalt Bahia elf miljoen dollar, ruim tien miljoen euro, voor zeventig procent van de transferrechten van Rodríguez.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Niet PSV, maar Feyenoord is beste stap voor Memphis Depay’

Hans Kraay junior hoopt op een terugkeer van Memphis Depay in de Eredivisie, maar dan bij Feyenoord.