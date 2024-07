Drastische ingreep Kylian Mbappé leidt meteen tot unicum voor Frankrijk op dit EK

Frankrijk is dinsdagavond geweldig begonnen aan de halve finale tegen Spanje. De eerste goede mogelijkheid was weliswaar voor de Spanjaarden, maar de bal lag aan de andere kant voor het eerst in het netje. Randal Kolo Muani kon op aangeven van bij de tweede paal binnenwerken. Laatstgenoemde speelt voor het eerst sinds de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk op maandag 17 juni zónder masker. Het is bovendien de eerste veldgoal voor de Fransen dit EK.

Mbappé brak in de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk zijn reus. Hij ontbrak daardoor tijdens het duel met het Nederlands elftal, maar maakte een paar dagen later tegen Polen zijn rentree. Mbappé verscheen mét een masker binnen de lijnen. Hij was tegen de Polen weliswaar vanaf elf meter trefzeker, maar hij vertelde in de aanloop naar de ontmoeting met België in de achtste finales al dat hij heel veel last ondervond van het masker. Mbappé leek nog een tijdje daarmee rond te moeten lopen, maar tot verbazing van velen betrad hij dinsdagavond zónder masker het veld van de Allianz ArenA. 'Mbappé is terug', zo klinkt het na zijn assist op de 0-1 van Kolo Muani.

Artikel gaat verder onder video

De rake kopbal van Kolo Muani is het eerste velddoelpunt voor de Fransen tijdens dit EK. Een eigen doelpunt bezorgde de formatie van bondscoach Didier Deschamps een 0-1 overwinning op Oostenrijk in de groepsfase én een zege met dezelfde cijfers op België in de achtste finales. Mbappé schoot tussendoor tegen Polen raak vanaf elf meter. Heel lang kon Frankrijk overigens niet genieten van het doelpunt van Kolo Muani. Een schitterend schot van Lamine Yamal betekende de 1-1 en niet veel later veranderde Jules Koundé een schot van Dani Olmo dusdanig van richting dat 'ie voor de tweede keer in het doel belandde: 2-1 voor Spanje.

Volg het spektakel hier live!

🚨 GOAL: Spain 0-1 France!



KOLO MUANI PUTS FRANCE 1-0 UP! 🇫🇷 pic.twitter.com/Rdhid3cCVW — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) July 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Breel Embolo liet iets opvallends achter op het veld in de slotfase van Hongarije - Zwitserland.