Driessen hekelt ‘onbegrijpelijke’ gast bij Nederland – Turkije: ‘Blijf gewoon lekker weg!’

Valentijn Driessen begrijpt niet waarom Vincent Karremans Nederland vertegenwoordigt tijdens de EK-kwartfinale tussen Oranje en Turkije. De staatssecretaris van sport (VVD) liet eerder nog weten dat hij niet naar Berlijn zou reizen, wegens de verjaardag van zijn vrouw.

Na de zege van Nederland op Roemenië liet Karremans, op de avond na zijn beëdiging als staatssecretaris nog weten dat Nederland niet zou gaan vertegenwoordigen in Duitsland. “Mijn vrouw viert dan haar verjaardag en het feit dat ze dermatoloog is geworden en niet meer in opleiding is. Dat is voor mij veel belangrijker, het Nederlands elftal kan het ook wel zonder mij af”, sprak hij bij Met het oog op morgen.

De VVD’er heeft dankzij ‘een zegen van thuis’ zijn beslissing omgedraaid. In een fragment van De Telegraaf komt dit ter sprake. “Ik vind het onbegrijpelijk”, reageert Driessen onmiddelijk. “Ik zou direct de trein naar huis nemen als mijn vrouw jarig is. Het Nederlands elftal stelde voor hem ook niet zo veel voor…”, gaat de chef voetbal verder.

“Blijf gewoon lekker weg, en ga niet, als er een beetje druk op je wordt uitgeoefend, hier zitten. We gaan een ‘bekakte VVD’er’ zien naast Recep Tayyip Erdogan”, zegt Driessen vervolgens. Koning Willem-Alexander is (wederom) niet aanwezig op de tribunes tijdens een wedstrijd van Oranje. “Hij heeft eerder een foto gemaakt met Vladimir Poetin, en dat wordt er nog steeds ingewreven bij ‘m. Dus misschien is het wel heel verstandig om niet te komen”, oordeelt de journalist.

