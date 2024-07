Driessen stoort zich aan uitspraak van Ronald Koeman: 'Hetzelfde gelul als Van Gaal!'

Valentijn Driessen hekelt de uitspraken die bondscoach Ronald Koeman deed na afloop van de uitschakeling van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De keuzeheer merkte onder meer op dat hij 'zijn geld op Oranje had gezet' als het tegen Engeland op een verlenging was uitgedraaid, waarop Driessen een vergelijking trekt met Koemans voorganger Louis van Gaal.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt de uitschakeling uitgebreid nabesproken. Oranje was in Dortmund dichtbij het afdwingen van een verlenging, maar na exact 90 minuten dompelde invaller Ollie Watkins heel Nederland in rouw door de beslissende 1-2 binnen te schieten. Koeman zei na afloop voor de camera's van de NOS onder meer: "Richting het einde van de wedstrijd had ik het gevoel: 'Misschien maken we hem nog', zeker in de verlenging zou ik mijn geld op ons hebben gezet."

Driessen heeft zich aan de uitlatingen van de bondscoach gestoord: "Het is allemaal hetzelfde gelul als Van Gaal na afloop van de kwartfinale van het WK. Die zei: 'Wij waren beter en als we door waren gegaan, dan waren wij wereldkampioen geworden', maar het gebeurt allemaal niet." Wat de chef voetbal van de ochtendkrant betreft zijn de Engelsen terecht finalist: "Het heeft bijna alles met kwaliteit te maken en Nederland heeft gewoon veel minder kwaliteit dan Engeland."

Mike Verweij is het daarmee eens: "En Engeland speelde eindelijk, zeker in de eerste helft, wel heel erg goed, vond ik. Tenminste: in ieder geval stukken beter dan de wedstrijden daarvoor." Daarbij hielp het wel dat de UEFA - in de woorden van Verweij - 'de grootste clown van alle scheidsrechters', de Duitser Felix Zwayer, aanstelde bij deze halve finale. Driessen stipt aan dat de arbiter bij de strafschop voor Engeland in eerste instantie 'de juiste beslissing nam' en door liet spelen. De dubieuze penalty is in de ogen van Verweij dan ook vooral aan de VAR te wijten: "Die mag alleen bij duidelijke fouten op de lijn komen, dus clear and obvious. Dat was dit volgens mij niet."

