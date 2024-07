Driouech debuteert eindelijk voor PSV: 'Eigenlijk zes maanden te laat'

kreeg deze zomer eindelijk zijn gewenste transfer naar PSV. In de winterstop liep de transfer op deadline day nog op de klippen, maar inmiddels heeft de vleugelaanvaller zijn eerste minuten in het PSV-shirt achter de rug.

"Eigenlijk zes maanden te laat", vertelt Driouech lachend voor de camera van Ziggo Sport. De aanvaller doelt hiermee ook op de transfersoap in de winterstop, die voor hem een slechte afloop kende. Nu speelt Driouech alsnog voor PSV. "Het is een eer om dit shirt aan te mogen trekken en ik ben heel blij dat ik hier speel.”

Wanneer Driouech zeker wist dat de transfer beklonken was? “Twee weken geleden kreeg ik pas het jawoord dat ik naar PSV zou gaan”, erkent hij. “Het ging allemaal heel snel. Twee dagen nadat ik het wist, moest ik al keuren en daags erna stond ik al op het veld, maar ik ben heel blij da ik hier ben.”

Driouech maakte afgelopen week zijn entree op het trainingsveld bij PSV en merkt wel een verschil in niveau ten opzichte van Excelsior. “Je ziet wel dat de jongens hier verder zijn. Ze blijven constant druk zetten. Het is even wennen aan de intensiteit en de kwaliteit van het team."

Geen Olympische Spelen

De aanvaller hoopte eigenlijk nog zijn opwachting te kunnen maken op de Olympische Spelen met Marokko, maar daar stak PSV een stokje voor. “Ik heb veel met de bondscoach gesproken, maar PSV wilde me niet naar de Spelen laten gaan. Dat begrijp ik ook, dat heeft voor mij geen rol gespeeld om niet naar PSV te komen", geeft Driouech toe.

In het oefenduel tegen Club Brugge (1-1) maakte Driouech zijn eerste minuten en daar kijkt hij redelijk tevreden op terug. “Het was mijn eerste wedstrijd, dus het is gewoon wennen. Ik verwacht veel meer van mezelf. Het was de eerste wedstrijd, vanaf nu moet het alleen maar beter”, besluit hij optimistisch.

