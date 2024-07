Emotionele Van den Brom: ‘Ik hoop dat ik morgen weer op het trainingsveld sta’

John van den Brom heeft emotioneel gereageerd op het nieuws dat Guus Franke zich terugtrekt als potentiële overnamekandidaat van Vitesse. De trainer van Vitesse was zondag bij ESPN nog hoopvol over de overnamekandidaat, mede omdat hij er ‘al aardig wat geld heeft ingepompt’. Bij NOS Studio Fußball werd Van den Brom met die uitspraak geconfronteerd.

“Je moet altijd oppassen met wat je zegt, dus ik ben gewaarschuwd voor vanavond”, vertelt hij aan presentator Sjoerd van Ramshorst, die vervolgens vraagt waar Franke dan zoal het geld heeft ingestopt. “Zoals je weet is vanavond (maandag 1 juli 23.59 uur, red.) de deadline voor het beroep. Dat kon alleen als er wat dingen geregeld konden worden. De begroting die moet kloppend gemaakt worden en daar was geld voor nodig. Daar stond hij garant voor en dat was hetgeen wat ik bedoelde. Maar dat was een beetje voorbarig.”

Artikel gaat verder onder video

Mocht Vitesse niet slagen in het beroep bij de KNVB, dan kan de Arnhemse club nog andere stappen zetten. Zo kan de club de stap maken naar de rechter. “Er zijn altijd nog weer extra dingen”, aldus Van de Brom, die nog altijd hoop heeft. “Ik altijd. Toen ik wegging, ik moest gelukkig hier naartoe want dan heb ik een beetje afleiding, kreeg ik wel de laatste informatie dat er nog steeds gesproken wordt over en weer. Het is nog steeds geen twaalf uur en daar houd ik mij aan vast.”

Voorbereiding bij Vitesse gestart

Ondanks de licentieperikelen en de twijfel of er überhaupt gestart kan worden aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, is Vitesse gestart met de voorbereiding. Van den Brom genoot daarvan. “Het was zo lekker. We waren lekker aan het trainen met die gastjes. Gisteren begonnen, vandaag twee keer getraind, prachtig weer, mooie velden, je kent. Maar ja, ik hoop dat ik morgen weer op het trainingsveld sta”, is de oefenmeester emotioneel.

Van Ramshorst geeft aan dat als het verlengen wordt bij Portugal - Slovenië, dat Van den Brom dan tot twaalf uur bij de NOS zit. “Dan nemen we dat nieuws mee”, bevestigt de trainer, die toegeeft dat het hem wat doet. “Ja natuurlijk. Zeker omdat het echt net gebeurd is”, bekent Van den Brom.

Doorstart bij eventueel faillissement

Tafelgenoot Marco van Basten vraagt zich af of Vitesse een doorstart kan maken in de tweede divisie bij een eventueel faillissement, waarna Van den Brom dit ontkracht. “RBC heeft dat ooit gehad, maar dan ga je echt wel terug naar de vierde, vijfde divisie. Dan kun je weer opnieuw beginnen, maar dan ben je vijf, zes jaar verder. Maar dat is geen optie voor Vitesse. In ieder geval niet voor mij.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuwe NOS-analist valt niet in de smaak: 'Hoe verzin je het om hem uit te nodigen?'

De NOS kiest tijdens het EK voor onconventionele voetbalanalisten in Studio Fußball.