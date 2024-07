Endrick (17) verstuurt één goede pass in negentig minuten voetbal: de aftrap

Endrick staat in Brazilië te boek als toptalent, maar kon zich zaterdagnacht niet bepaald onderscheiden in de Copa América-wedstrijd tegen Uruguay. De zeventienjarige aanvaller speelde een dramatische wedstrijd.

Endrick stond negentig minuten op het veld. De wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel, waarna meteen werd overgegaan tot penalty’s. Die werden beter genomen door Uruguay, dat zich kwalificeerde voor de halve finale van de Copa América. Endrick nam geen strafschop en dat had wellicht te maken met zijn mindere optreden in de reguliere speeltijd.

In de negentig minuten die hij op het veld stond, leverde Endrick slechts één (!) goede pass af. Nog pijnlijker: de goede pass betrof de aftrap van de eerste helft. In het restant van de wedstrijd probeerde Endrick nog vier keer een ploeggenoot te bereiken, maar die passes kwamen allemaal niet aan.

Ook de individuele acties van Endrick waren bepaald niet succesvol. Op sociale media gaat een compilatie rond waarop te zien is dat de jongeling zich geregeld vastloopt. Een doelpoging van Endrick was te zwak om de Uruguayaanse keeper Sergio Rochet in de problemen te brengen.

Endrick speelt vanaf volgend seizoen voor Real Madrid: hij komt over van Palmeiras tegen een vergoeding van naar verluidt maximaal zestig miljoen euro. Real Madrid verzekerde zich in december 2022 al van de komst van Endrick en mag hem na de uitschakeling op de Copa América officieel verwelkomen.

The only pass Endrick completed in 90 minutes vs. Uruguay was the opening kickoff. pic.twitter.com/gppS01vN12 — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2024