Engelse media verwonderen zich: 'We staan nu al met 19-0 achter tegen Nederland'

Nog voor het middaguur is bereikt kleurt Dortmund bijna volledig Oranje. Het Nederlands elftal neemt het vanavond pas om 21.00 uur op tegen Engeland in de halve finale van het Europees Kampioenschap, maar de supporters maken er nu al een groot feest van in de Duitse stad. The Guardian houdt gedurende de dag een liveblog bij en concludeert daarin dat Engeland nú al met 19-0 achterstaat.

Verslaggever Paul MacInnes van de Engelse kwaliteitskrant komt aan het eind van de ochtend met een update vanuit Dortmund. "De Nederlanders gaan er al tegenaan, in hun mooie pakjes, confettibommen lancerend en godawful techno-versies draaiend van liedjes over Johnny Rep vanuit een tot disco verbouwde pick-up truck", schrijft de journalist verwonderd.

De Engelse supporters heeft MacInnes zo te lezen nog niet of nauwelijks kunnen ontwaren. Het leidt tot een duidelijke conclusie: "Qua fans is het Nederland 19 - Engeland 0", leest het. Toch blijkt één Engelsman zich niets aan te trekken van de feestende Nederlanders: "Ik zag net wel Big Ben Foster hardlopen, dwars door de menigte heen", schrijft MacInnes. De oud-keeper, die acht keer het doel van Engeland verdedigde, is als pundit actief op het eindtoernooi.

