Mark Ogden ziet maar twee spelers bij Oranje die Engeland angst inboezemen

De Engelsen zijn “niet zo bang voor Nederland als vroeger”, constateert Mark Ogden van ESPN UK. Volgens de Engelse verslaggever is Nederland voor The Three Lions overduidelijk de gunstigste tegenstander op weg naar de EK-finale in Berlijn. Al beseft hij dat de stemming in Engeland net zo wisselend is als het weer.

“Het idee leeft dat als Engeland niet beter gaat spelen, dat 'ze' woensdag verliezen van Nederland”, vertelt Ogden in gesprek met ESPN. “Maar direct na de gewonnen kwartfinale tegen Zwitserland (winst na strafschoppen, red.) dacht iedereen dat ‘we’ Europees kampioen zouden gaan worden.”

Ogden weet dat de Engelsen het Nederlands elftal altijd heel leuk vinden. “De manier waarop ze spelen en hun oranje tenue. Maar ik denk niet dat we even bang voor Nederland zijn als bijvoorbeeld voor Spanje of Frankrijk. Het is de makkelijkste halve finale die we konden krijgen. We weten dat ze goed zijn, maar het is niet het beste Nederland aller tijden.”

Dat komt vooral doordat Oranje geen spelers als Marco van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp of Robin van Persie meer heeft. “Geen echte topmiddenvelder of -aanvaller. We zijn niet zo bang voor Oranje zoals vroeger, maar Nederland blijft een groot voetballand”, erkent Ogden, die meent dat Xavi Simons en Cody Gakpo de enige spelers zijn die de Engelsen een beetje vrezen. “De rest is vrij flets. Jullie hebben wel Virgil van Dijk nog en Memphis Depay, maar die zit op dit moment een beetje in dezelfde situatie als Kane bij Engeland.”

