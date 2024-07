Erik ten Hag krijgt bij Manchester United te maken met een nieuwe baas

Manchester United heeft in de persoon van Dan Ashworth eindelijk een opvolger gepresenteerd voor de in april vertrokken John Murtough. The Red Devils en Newcastle United hebben maandenlang onderhandeld over de overgang van de sportief directeur, maar hebben een akkoord bereikt. Dit bevestigen beide partijen in een gezamenlijk statement.

"Newcastle United en Manchester United hebben een akkoord bereikt over het per direct beëindigen van de contractuele verplichtingen van Dan Ashworth bij Newcastle United. De voorwaarden van deze overeenkomst blijven vertrouwelijk tussen de clubs. Newcastle United bedankt Dan voor zijn diensten en wenst hem het beste voor de toekomst", valt te lezen in een gezamenlijk statement.

Ashworth had bij Newcastle United nog een contract tot medio 2026, maar dat wordt afgekocht door de club van trainer Erik ten Hag. In het statement wordt niets bekendgemaakt over de contractduur, de transfersom en het welk salaris Ashworth gaat verdienen bij de Engelse grootmacht.

Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van Manchester United, ziet in de 53-jarige Ashworth de ideale sportief directeur om de Mancunians weer naar de internationale top in het voetbal te leiden. Ashworth wordt bij Manchester United verantwoordelijk voor de sportieve prestaties en het aan- en verkoopbeleid.

🔴 Manchester United and Newcastle issue the following statement.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2024

