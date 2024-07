ESPN maakt voetbalfans boos met opvallende top 100 van beste atleten

ESPN heeft een lijst gepubliceerd van de 100 grootste atleten sinds de eeuwwisseling. De Amerikaanse sportzender vindt zwemmer Michael Phelps de meest indrukwekkende sporter van de 21ste eeuw, gevolgd door tennisser Serena Williams en topvoetballer . De lijst oogst veel kritiek op sociale media.

ESPN geeft toe dat het niet makkelijk was om de top 100 samen te stellen. Zo worden behalve Phelps ook Tom Brady, Lionel Messi, LeBron James, Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Usain Bolt, Katie Ledecky, Simone Biles, Kobe Bryant, Lewis Hamilton, Peyton Manning, Floyd Mayweather en Tiger Woods genoemd als grote atleten die bovenaan hadden kunnen staan.

ESPN-afdelingen uit heel de wereld hebben gestemd en daarmee bijgedragen aan de totstandkoming van de lijst. Opvallend is echter wel dat vier van de top vijf atleten uit de Verenigde Staten afkomstig zijn. Dat de lijst voor een belangrijk deel door Amerikanen lijkt samengesteld, blijkt ook uit het feit dat twaalf van de honderd atleten American Football spelen, een sport die buiten de VS nauwelijks wordt beoefend op hoog niveau.

Alleen de prestaties vanaf het jaar 2000 mochten in acht worden genomen. Phelps won deze eeuw in totaal 28 medailles op de Olympische Spelen (waarvan 23 gouden), een record. Mede daardoor staat hij bovenaan de ranking, gevolgd door tennisser Serena Williams en topvoetballer Lionel Messi.

De voetballers op de lijst zijn Messi (3), Cristiano Ronaldo (13), Marta (32), Thierry Henry (48), Aitana Bonmatí (49), Zinédine Zidane (50), Luka Modric (55), Alexia Putellas (56), Mia Hamm (64), Kylian Mbappé (65), Andrés Iniesta (70), Xavi Hernández (75), Ronalo Nazário (87), Ronaldinho (94) en Zlatan Ibrahimovic (95). Op de lijst staan overigens geen Nederlandse atleten.

Op sociale media is ‘slechts’ de top 50 gedeeld en daar klinkt veel kritiek op. Met name voetbalvolgers laten van zich horen. Ze vinden de lijst te ‘Amerikaans’, maar zijn het ook oneens met bepaalde keuzes op voetbalgebied. Zo zijn veel voetbalfans verbijsterd dat (de pas 26-jarige) speelster Aitana Bonmatí bijvoorbeeld (net) boven Zinédine Zidane staat, al lijkt dat te verklaren door de focus op de prestaties vanaf het jaar 2000. Sommige voetbalfans zeggen hard te moeten lachen om de lijst.

De volledige top 100 is hier te bekijken.

