Evert ten Napel ergert zich kapot bij oefenwedstrijd PSV: 'Ik zou me als speler direct op de transferlijst laten zetten'

Evert ten Napel heeft zaterdagmiddag zijn ergernis uitgesproken over een toch vrij normaal fenomeen in de voetballerij: de muurligger. De tachtigjarige Drent levert namens het Eindhovens Dagblad commentaar bij de oefenwedstrijd tussen PSV en het Duitse SC Paderborn en blijkt helemaal niets op te hebben met de manier waarop veel clubs tegenwoordig vrije trappen verdedigen.

Vlak na rust kent de Duitse scheidsrechter Schröder Paderborn een vrije trap toe op een interessante positie, net buiten het zestienmetergebied van PSV. De Eindhovenaren stellen een muur van vijf man sterk op voor doelman Walter Benítez, een zesde speler gaat er horizontaal achterliggen.

Tot ergernis van Ten Napel, die helemaal niets op blijkt te hebben: "Als ik dat als speler zou moeten doen, zou ik me direct op de transferlijst laten plaatsen", fulmineert de ervaren commentator. De muurligger blijkt even later niet nodig te zijn geweest: de Duitse inzet spatte op de muur uiteen.

PSV leidt in het oefenduel met 0-2, door trefffers van Luuk de Jong en Guus Til. De topscorer van het voorbije seizoen trof na een klein halfuur spelen doel uit een rebound. Even later was Hirving Lozano, die PSV komende winter zal verruilen voor San Diego FC, de lat, waarna Noa Lang de rebound een metertje over het Duitse doel werkte. Tien minuten na rust zorgde Til, die in de eerste helft al wat goede mogelijkheden onbenut had gelaten, alsnog voor de tweede Eindhovense treffer.

