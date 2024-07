Ex-international adviseert Koeman: ‘Hij is bruikbaar en verdient meer minuten in het Nederlands elftal’

vond dat een uitstekende indruk heeft achtergelaten in de achtste finale tegen Roemenië. De Ajacied startte, redelijk verrassend, in de basisopstelling van Oranje en kreeg na afloop volop complimenten. 69-voudig international Babel denkt dat Bergwijn meer speeltijd moet krijgen bij Oranje.

Hoewel Bergwijn in de rust vervangen moest worden door Donyell Malen, liet hij een goede indruk achter. Doordat de Ajax-speler veelvuldig naar binnentrok, ontstond er ruimte voor Denzel Dumfries aan de rechterkant. “Ik heb Bergwijn altijd een goede speler gevonden. Voor zijn lengte en fysiek is hij erg sterk en balvast. Ik denk zeker dat hij bruikbaar is voor dit Nederlands elftal. Hij verdient zeker meer minuten, omdat hij specifieke kwaliteiten heeft”, begint Babel bij Ajax Showtime.

Artikel gaat verder onder video

“Als je kijkt naar de spelers voorin, denk ik zeker dat je met het spel dat ze willen spelen – met Dumfries die eroverheen gaat – je een speler nodig hebt die de bal vast kan houden. Dat kan Bergwijn, dus ik vind het zeker voor herhaling vatbaar”, gaat de oud-speler van Oranje verder.

Ronald Koeman kan zaterdagavond ‘gewoon’ een beroep doen op Bergwijn. Voorafgaand was het nog de vraag of de aanvaller fit genoeg zou zijn voor het treffen met Turkije, maar Voetbal International weet dat de Ajacied van de partij is. Of Bergwijn ook in de basisopstelling start, is nog niet duidelijk.