Ronald Koeman krijgt op de dag van Nederland - Turkije uitstekend nieuws

Ronald Koeman kan zaterdagavond in de kwartfinale tussen het Nederlands elftal en Turkije ‘gewoon’ een beroep doen op . Dat vertelt Martijn Krabbendam van Voetbal International althans op de dag van de kraker in Berlijn. Bergwijn had afgelopen dinsdag in de achtste finale tegen Roemenië nog een basisplaats en maakte een goede indruk, maar moest zich in de rust laten vervangen. Achter zijn naam stond daarom een vraagteken voor de ontmoeting met de Turken.

Koeman bevestigde vrijdagavond tijdens de persconferentie naar aanleiding van de kwartfinale tegen Turkije dat Bergwijn niet helemaal klachtenvrij was afgereisd naar Berlijn, waar zaterdagavond in het Olympiastadion om 21.00 uur wordt afgetrapt. Het Nederlands elftal zou zaterdagmorgen een besluit nemen over het wel of niet meespelen van Bergwijn. Volgens Krabbendam kan Koeman tegen Turkije dus ‘gewoon’ een beroep doen op de Ajax-aanvaller. “Ik heb wat geïnformeerd en hij is gewoon fit om in ieder geval te kunnen gaan spelen”, zo vertelt de verslaggever.

Of Bergwijn vier dagen na de achtste finale tegen Roemenië opnieuw aan de aftrap verschijnt, zal nog moeten blijken. Zijn vervanger Donyell Malen deed het als invaller uitstekend en had met twee doelpunten een groot aandeel in de 0-3 overwinning en het bereiken van de kwartfinales. Krabbendam verwacht echter niet dat Koeman rechts voorin een wijziging gaat doorvoeren. “Koeman hintte ook een beetje op Malen, maar als je zag hoe het ging tegen Roemenië en hoe de rechterkant functioneerde. Als je ook ziet hoe Malen invalt, dan kan ik het me niet voorstellen dat hij het gaat omgooien”, zo klinkt het.

Oranje-update: Bergwijn is fit 🟠 pic.twitter.com/Ethy2EQgkx — Voetbal International (@VI_nl) July 6, 2024

