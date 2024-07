Godts onthult inhoud eerste gesprek met Farioli: 'Hij zei me direct...'

onthult tegenover De Telegraaf wat zijn nieuwe trainer bij Ajax, Francesco Farioli, in de eerste weken van hun samenwerking tegen hem heeft gezegd. De Italiaan toont zich diep onder de indruk van het vermogen van de Belgische linksbuiten om zijn directe tegenstander te passeren, maar blijkt nog wel twee aspecten van diens spel te zien waarin nog het een en ander te verbeteren valt.

Clubwatcher Mike Verweij van de ochtendkrant valt op dat Farioli op het trainingsveld behoorlijk veel aandacht aan de negentienjarige buitenspeler besteedt. "Hij zei me direct dat hij me niets hoeft te leren in mijn acties één-tegen-één", zegt Godts daar zelf over, "maar dat hij me wel kan helpen met mijn loopacties en bij het terugverdedigen. Samen zijn we bezig om een completere aanvaller van me te maken."

Godts stelt dat Ajax onder Farioli 'zowel tactisch als fysiek tot dusver een heel goede voorbereiding heeft'. Na een turbulent seizoen, waarin de club met Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van 't Schip drie (interim-)trainers versleet en slechts als vijfde eindigde in de Eredivisie, was dat ook wel nodig: "Het is lekker dat het nu normaal is, weer lekker rustig. Iedereen weet onder deze trainer ook waar hij aan toe is. Het is belangrijk om fris in het hoofd en in het lijf aan het seizoen te beginnen."

"We zijn in een compleet nieuwe sfeer gestart", zegt Godts verderop. "Ajax lijkt gewoon een nieuwe club. Het is in alle opzichten veel beter, omdat er op elk vlak structuur is die vorig jaar ontbrak. Daardoor hebben we ook weer plezier." Volgens de Belg hadden de teleurstellende resultaten van afgelopen seizoen niets te maken met een vermeend gebrek aan kwaliteit in de selectie: "We zijn klaar om te presteren. Zelfs als we het met precies dezelfde selectie als vorig seizoen moeten doen, zal het beter gaan. Er werd vaak gezegd dat we te weinig kwaliteit hebben, maar ik denk niet dat dit zo is. Door alle omstandigheden werkte het niet. Nu kunnen we twintig tot dertig procent beter", aldus Godts.

