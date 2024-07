Farioli ziet Ajax 'goede stap' zetten, maar: 'Helaas is alleen dát niet genoeg'

Francesco Farioli is tevreden met de inzet die de selectie van Ajax dinsdag toonde in het met 4-0 gewonnen oefenduel met het Belgische Sint-Truidense VV. Toch rekent de Italiaan, die over dik twee weken zijn officiële debuut maakt als het tweeluik met FK Vojvodina in de voorronde van de Europa League wacht, zich nog lang niet rijk.

Ajax beleefde vorige week een valse start van de voorbereiding, door het eerste oefenduel met 0-1 te verliezen van PEC Zwolle. Tegen de Belgen volgde dinsdag dan toch de eerste zege. In gesprek met Voetbal International toont Farioli zich tevreden over één aspect: "Wat ik enorm waardeer, is de inzet van de spelers. De bereidheid. Helaas is alleen dat niet genoeg, maar het is een goede stap, een interessante stap in onze reis."

Door afgelopen seizoen als vijfde te eindigen in de Eredivisie, plaatste Ajax zich voor de tweede voorronde van de Europa League. Op 25 juli - elf dagen na de EK-finale - staat het thuisduel in Amsterdam op het programma, een week later volgt de return in Servië. Met Brian Brobbey en Steven Bergwijn zijn momenteel nog twee spelers van Ajax actief op het eindtoernooi in Duitsland. Doelman Gerónimo Rulli is ondertussen nog altijd in de race om de Copa América te winnen met Argentinië dus wordt niet op korte termijn terugverwacht. Josip Sutalo, Borna Sosa (Kroatië) en Ahmetcan Kaplan (Turkije) namen de afgelopen weken eveneens deel aan het EK, en zullen zich aanstaande maandag weer gaan melden bij de start van het trainingskamp dat Ajax belegt in Wageningen.

Voorafgaand op de dubbele confrontatie met Vojvodina speelt Ajax nog drie oefenwedstrijden. Farioli neemt het met zijn elftal op tegen achtereenvolgens Rangers FC (13 juli), Al-Wasl FC (18 juli) en Olympiakos Piraeus (19 juli). De trainer toont zich gematigd tevreden met de start van zijn Amsterdamse avontuur: "Toen we de voorbereiding begonnen, hadden we zo’n zes weken tot het duel met Vojvodina. Nu zijn we alweer halverwege. Het is moeilijk om nu al een grondige evaluatie te houden, maar ik ben tevreden over waar we nu zijn. De jongens doen hun best. Of dat genoeg is, weet ik niet, maar het is wel absoluut cruciaal om onze standaard neer te zetten."

