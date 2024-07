Farioli zorgt voor schok met opstelling Ajax tegen Vojvodina, fans zijn verbaasd

De opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen FK Vojvodina is bekend. Opvallende basisplaatsen zijn weggelegd voor Christian Rasmussen en Youri Baas; met name over de basisplaats van Rasmussen klinkt veel verbazing onder fans. Het duel tussen Ajax en de nummer vier van het afgelopen seizoen in Servië begint om 20.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd verwacht dat Dies Janse zijn officiële basisdebuut kon gaan maken, maar dat blijkt niet het geval. De 1.96 meter lange verdediger had in het laatste oefenduel dat de Amsterdammers speelden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vojvodina, nog wel een basisplaats. Tegen Olympiakos Piraeus, dat met 1-0 werd verslagen door een treffer van Carlos Forbs, vormde Janse het centrum van de verdediging met de Kroaat Josip Sutalo. Nu staat Sutalo naast Youri Baas, terwijl Rasmussen rechts voorin staat, ten koste van Jaydon Banel. Het besluit betekent ook dat Steven Berghuis op de bank zit.

Een andere opvallende keuze van Farioli is die onder de lat. Eerder deze week werd duidelijk dat hij routinier Remko Pasveer de voorkeur gaat geven boven Diant Ramaj, die het grootste deel van vorig seizoen eerste keeper was. Woensdag wilde de Italiaanse oefenmeester tijdens de persconferentie geen woord loslaten over die keuze, maar Pasveer zal voor het eerst sinds 8 januari 2023 aan de aftrap verschijnen. Hij is met zijn 40 jaar en 260 dagen de oudste speler ooit van Ajax in Europees verband en verbreekt het record dat Maarten Stekelenburg in 2021 neerzette (38 jaar en 205 dagen).

Farioli kan tegen Vojvodina niet beschikken over Oranje-internationals Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Verder ontbreekt Owen Wijndal vanwege een kneuzing die hij opliep tegen Olympiakos en is Bertrand Traoré, tot dusverre de enige speler die Ajax deze zomer binnenhaalde op de transfermarkt, nog niet speelgerechtigd.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Rasmussen, Akpom, Forbs.

Rasmussen en Baas, een vat vol verrassingen die Francesco — Stan Doodeman (@SDoodeman) July 25, 2024 Bro echt Rasmussen — MeesAFCA (@mees1105) July 25, 2024 Rasmussen? Die was wel het slechts van allemaal — CH ✖️✖️✖️ (@jorrelhato) July 25, 2024

Ach ja vertrouwen in farioli zullen we maar zeggen he 😅

Had zelfs liever gaaei als rechtsbuiten gezien dan rasmussen. Speelde een erg matige voorbereiding die jongen — Source of common sense (@ILoveThisGamePE) July 25, 2024 Rasmussen???😂 — Tim (@Ajaxdna) July 25, 2024

