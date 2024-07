Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest voor debutant tegen Vojvodina

Francesco Farioli lijkt bij zijn officiële debuut als trainer van Ajax, donderdagavond tegen FK Vojvodina in de voorronde van de Europa League, voor één debutant in zijn basiself te gaan kiezen. De achttienjarige Dies Janse, die eerder deze week zijn contract in Amsterdam verlengde, lijkt een logische keuze in het centrum van de verdediging.

De geboren Zeeuw Janse kwam vorig seizoen tot twaalf wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en draaide tot dusverre de hele voorbereiding mee met de hoofdmacht van Farioli. De 1.96 meter lange verdediger had in het laatste oefenduel dat de Amsterdammers speelden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vojvodina, een basisplaats. Tegen Olympiakos Piraeus, dat met 1-0 werd verslagen door een treffer van Carlos Forbs, vormde Janse het centrum van de verdediging met de Kroaat Josip Sutalo. Dat lijkt ook het koppel te gaan worden dat donderdag mag starten tegen de Serviërs.

Artikel gaat verder onder video

Een andere opvallende keuze van Farioli is die onder de lat. Eerder deze week werd duidelijk dat de Italiaan routinier Remko Pasveer de voorkeur gaat geven boven Diant Ramaj, die het grootste deel van vorig seizoen eerste keeper was. Woensdag wilde de Italiaanse oefenmeester tijdens de persconferentie geen woord loslaten over die keuze, maar naar verwachting zal de veertigjarige Pasveer voor het eerst sinds 8 januari 2023 aan de aftrap verschijnen.

Lees ook: Ajax - Vojvodina op tv: hoe laat begint het en hoe is de wedstrijd te zien zonder Ziggo-abonnement?

Farioli kan tegen Vojvodina niet beschikken over Oranje-internationals Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Verder ontbreekt Owen Wijndal vanwege een kneuzing die hij opliep tegen Olympiakos en is Bertrand Traoré, tot dusverre de enige speler die Ajax deze zomer binnenhaalde op de transfermarkt, nog niet speelgerechtigd. Op de positie van Wijndal, linksback, lijkt Jorrel Hato de meest waarschijnlijke vervanger. Rechts voorin was Jaydon Banel tegen de Grieken nog basisspeler, maar Farioli gaf woensdag aan dat Steven Berghuis fit genoeg is om te kunnen starten. De buitenspeler is in de ogen van de Italiaan een belangrijke pion, eerder deze week stelde Farioli nog vanaf dag één een 'speciale connectie' met de 32-jarige aanvaller te voelen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Janse, Hato; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Berghuis, Akpom, Forbs

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes kan door zeer serieuze interesse een middenvelder slijten bij Ajax

Een uitgaande transfer naar de Bundesliga is mogelijk aanstaande voor Ajax.