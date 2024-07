Farioli hint op basisplaats voor Ajax-routinier: 'Hij is een belangrijke speler, die moet op het veld staan'

Francesco Farioli is onder de indruk van de gretigheid van Ajax-keeper . De veertigjarige doelman verlengde eerder deze zomer zijn contract tot het einde van het seizoen en was deze zomer al vroeg op de club aanwezig om zich optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ook staat er bij de Italiaan uitstekend op.

In een interview met het clubkanaal vertelt Farioli dat Pasveer de eerste speler was die hij na zijn aantreden tegen het lijf liep. "Terwijl iedereen op vakantie was, was hij hier bezig in de gym. Hij vertelde mij dat hij alles wil geven voor Ajax, op en buiten het veld. Ik zag een hele fitte, gedreven speler", zegt de Italiaan.

Pasveer stond gisteren (vrijdag), tijdens de laatste oefenwedstrijd voordat Ajax het in de voorrondes van de Europa League opneemt tegen het Servische FK Vojvodina, enigszins verrassend in de basisopstelling. Tegen Olympiakos Piraeus, dat met 1-0 werd verslagen door een treffer van Carlos Forbs, maakte de routinier vooral in de tweede helft indruk met een aantal uitstekende reddingen. Een dag eerder stond zijn concurrent Diant Ramaj, die vorig seizoen uitgroeide tot eerste keeper, onder de lat tegen Al-Wasl - dat met 2-1 werd verslagen. VI-clubwatcher Lentin Goodijk speculeerde daardoor al hardop over de mogelijkheid dat Pasveer dit seizoen weleens als eerste keus zou kunnen beginnen.

Pasveer is niet de enige routinier die een prima indruk op Farioli heeft achtergelaten, zegt de trainer. Ook Steven Berghuis, die vorig seizoen mede door blessures een teleurstellend jaar doormaakte, speelt een belangrijke rol in zijn plannen. "Hij is één van de aanvoerders. Sinds het eerste moment voel ik een speciale connectie met hem. Door de manier waarop hij praat over voetbal. Hij is een leider, niet alleen met woorden maar ook met daden. Hij is een belangrijke speler, die moet op het veld staan. Of dat op de vleugels is of in een centrale rol, zal de tijd uitwijzen", aldus de trainer.

