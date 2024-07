'FC Groningen denkt aan Martha, maar andere oud-Ajacied is topkandidaat'

FC Groningen heeft twee oud-Ajacieden op de lijst met transfertargets gezet. Het gaat volgens Transferwatch om een van Ar'Jany Martha en , die de bijna vertrokken Isak Määttä moet doen vergeten.

Määttä lijkt snel de overstap te gaan maken naar het Noorse Bodo/Glimt, waardoor FC Groningen op zoek moet naar een nieuwe linksback. Martha en Sinkgraven staan op het lijstje, waarbij laatstgenoemde de voorkeur heeft.

Martha speelde afgelopen seizoen negen wedstrijden in de Eredivisie tijdens zijn eerste seizoen bij Ajax 1. Daarvoor doorliep de back annex buitenspeler de jeugdopleiding van de Amsterdammers. De laatste seizoenen was hij vooral in de Keuken Kampioen Divisie actief. Ondanks zijn stap naar het eerste werd hij door Ajax te licht bevonden, de club verlengde zijn aflopende contract niet. FC Groningen zou hem dus gratis kunnen oppikken.

Voor Sinkgraven is de situatie anders. Hij heeft nog een contract voor een jaar bij het Spaanse Las Palmas. Met dat team handhaafde de linksback zich onlangs als zestiende in La Liga, maar maakte hijzelf minder dan 400 minuten. Ook bij zijn vorige buitenlandse club, Bayer Leverkusen, kon hij niet altijd op speeltijd rekenen. Daarvoor speelde hij vijf seizoenen bij Ajax, terwijl hij zijn carrière begon bij een andere noordelijke club: sc Heerenveen.

