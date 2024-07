Clubwatcher ziet transfer Weghorst somber in: 'Toen hij scoorde tegen Polen appte ik: Daar gaat'ie'

Leon ten Voorde denkt dat FC Twente definitief een streep kan zetten door de gehoopte komst van . De journalist, die de club volgt namens Tubantia, denkt dat de prestaties van de spits in het Nederlands elftal op het EK in Duitsland zijn marktwaarde dusdanig heeft doen stijgen dat Weghorst deze zomer niet meer te betalen is voor de Tukkers.

FC Twente stroomt deze maand in in de derde voorronde van de Champions League. Op 22 juli wordt daarvoor de loting verricht en weet de club of het Rangers FC, Slavia Praag, Red Bull Salzburg of Lille OSC zal gaan treffen. Mocht de derde voorronde overleefd worden, dan plaatst de ploeg van trainer Joseph Oosting zich voor de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van het milardenbal.

Om goed beslagen ten ijs te komen hoopte Twente al maanden zich te versterken met Weghorst, die bij nog een jaar onder contract staat bij Burnley. Reeds voor het EK van start ging werd echter duidelijk dat ook Ajax de 31-jarige spits graag ziet komen. In Duitsland toonde Weghorst vervolgens meermaals zijn waarde voor Oranje, onder meer door in de eerste groepswedstrijd tegen Polen kort na zijn entree de beslissende 1-2 in Nederlands voordeel aan te tekenen.

In de AD Voetbalpodcast gaat Ten Voorde in op de kans dat Twente zich alsnog met Weghorst gaat versterken: "Ik denk nooit meer", sombert de clubwatcher. "Toen hij de goal maakte tegen Polen appte ik een beetje baldadig naar Arnold Bruggink (technisch directeur FC Twente, red.): 'Daar gaat'ie'. Voor Twente was het veel beter geweest als hij een beetje die Brian Brobbey-rol had gehad op het EK. Een beetje anoniem, niet gespeeld, in een hoekje van de dug-out. Dan staan de clubs niet in de rij voor Wout Weghorst, maar nu is dat een ander verhaal. Je weet hoe clubs kijken, die zijn opportunistisch als de pest. Die denken toch: 'Hé, als hij in het veld komt, dan gebeurt er wat'. Dus ik denk dat het EK niet heeft meegeholpen voor FC Twente. Met een anoniem EK hadden ze hem kunnen oppikken voor drie, vier miljoen, maar dat gaat niet meer op."

